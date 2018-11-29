Kremlin: Putin - Trump görüşmesi 1 Aralık'ta

Eğitimin milli olamadığını söylediğinde tepki aldığını belirten Bakan Selçuk, "Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır" dedi.

Spesifik bir konuyu, iyice daraltmış bir alanı incelemek; bizim düşünce, araştırma ve yayın dünyamızda pek olmuyor.

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Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.