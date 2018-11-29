Kremlin: Putin - Trump görüşmesi 1 Aralık'ta

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 Aralık’ta Arjantin’de yapılacak görüşmenin, Washington tarafından onayladığını bildirdi.
TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ 1 ARALIK'TA
Kremlin’den yapılan açıklamada Washington’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 Aralık’ta Arjantin’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde yapılacak görüşmeyi onayladığı bildirildi.
İPTAL EDİLMEDİ
Trump salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın üç askeri gemisini ele geçirmesinden sonra toplantının iptal edilebileceğini söylemişti.