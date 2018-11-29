taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1554
Euro
5.8635
Altın
1225.05
Borsa
95123.32
Gram Altın
203.223

Kremlin: Putin - Trump görüşmesi 1 Aralık'ta

1 Aralık'ta Arjantin'de gerçekleşecek G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek Trump ve Putin'in buluşması, iki devletin de resmi kaynakları tarafından onaylandı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 13:43..
  1. Haberler
  2. Dünya

ewg

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 Aralık’ta Arjantin’de yapılacak görüşmenin, Washington tarafından onayladığını bildirdi.

TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ 1 ARALIK'TA

Kremlin’den yapılan açıklamada Washington’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 Aralık’ta Arjantin’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde yapılacak görüşmeyi onayladığı bildirildi.

İPTAL EDİLMEDİ

Trump salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın üç askeri gemisini ele geçirmesinden sonra toplantının iptal edilebileceğini söylemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

478
Dolar ve euro eriyor

Dolar ve euro eriyor

369
Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

95
Pentagon'un S-400 raporu

Pentagon'un S-400 raporu

99
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

81
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

28
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir