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Kremlin Sözcüsü, Putin'in sigaraya karşı tutumunu anlattı

Rusya'da çıkan kanunla evlerin balkonunda sigara içilmesi yasaklandı. Kararda Putin'in sigaraya karşı olan net tutumu etkili oldu.

İHA | 28.09.2019 - 11:50..
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Rusya’da kabul edilen kanun ile 1 Ekim’den itibaren evlerin balkonları dahil birçok noktada sigara içilmesi yasaklandı.

Ülkede konuyla ilgili tartışmalar devam ederken gazeteciler ile sohbet eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in sigaraya karşı tavrını anlattı.

PUTİN SİGARADAN NEFRET EDİYOR

Putin’in sağlıklı yaşamı desteklediğini söyleyen Peskov, “Başkan sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı. O sağlıklı yaşamın destekçisi. Başkanın çevresindeki yardımcıları veya çalışanlarının neredeyse hiçbiri sigara kullanmıyor” dedi.

Putin’in çevresinde sigara içenlerin oranının neredeyse hiç olmadığını söyleyen Peskov, “Başkanın çevresinde sigara içen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek oranda. Genel olarak başkanın çevresinde de sigara içilmesi pek sevilmiyor” şeklinde konuşarak Kremlin’in sigaraya karşı tutumundan bahsetti.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in sigaraya karşı tutumunu anlattı

İNGİLTERE VE İRLANDA'DA EVLERDE YASAK

Sigaraya karşı Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı uygulamalar var.

İngiltere ve İrlanda'da da evlerin içerisinde sigara içilmesi yasak.

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