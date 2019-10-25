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Kremlin Sözcüsü YPG'yi korumayacakları açıkladı

Suriye kuzeyinde petrol kaynaklarına yönelen Ruslar, YPG ile ilişkisini artık önemsemiyor.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 17:12..
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Kremlin Sözcüsü YPG'yi korumayacakları açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Peskov, YPG'lilerin Suriye tarafından çekilmemeleri halinde, Türk güçleri ile teke tek kalacaklarını açıkladı ve mutabakatın anlaşma çerçevesinde sorunsuz işlediğini ifade etti.

"YPG ÇEKİLMEZSE TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA KALIR"

Peskov'un tam açıklaması şöyle;  "Daha önce de söylemiştik. YPG-PKK Türkiye sınırından daha güneye çekilmezse Türkiye ile karşı karşıya kalırlar. O zaman orada onları koruyan Rus askeri gücü ya da rejim birlikleri olmayacak. Kendileri ile kontak kurup uyarılarımızı yaptık, yine uyarıyoruz. Çok sancılı ve çetrefilli bir süreci yürütüyoruz. Bazı aksamalar ve zorluklar yaşanabilir bunu göz ardı etmiyoruz. Ancak her şeyin geceden sabaha düzelmesini ve normalleşmesini de beklememeliyiz. Bu sancılı süreci sahada yürütüyoruz. Türkiye ve Rusya anlaştığı üzere Soçi mutabaklatı sorunsuz uygulanacaktır".

Kremlin Sözcüsü YPG'yi korumayacakları açıkladı

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