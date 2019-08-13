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Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

Ülkede protestolara güvenlik güçleri tarafından sert tepki verilirken, hükümet kanadından şiddet yok denildi.

AA | 13.08.2019 - 23:36..
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Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baskıcı politikaları ülkede eylemlere neden oldu.

Rusya’da son yılların en ciddi protesto hareketi devam ederken Kremlin ülkede herhangi bir siyasi olmadığını, polisin de eylemcilere şiddet uygulanmadığını savundu.

Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

İLK DEFA AÇIKLAMA YAPTILAR

Temmuz’dan beri her hafta sonu devam eden protestolarla ilgili ilk defa Kremlin’den resmi bir açıklama geldi.

"KRİZ YOK"

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başta Avrupa başkentleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde protestolar yaşanıyor. Moskova'daki protestoları herhangi bir krizle ilişkilendirmek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Peskov, yetkililer tarafından izin verilen protestolar ile "toplumun düzenini bozan" yasa dışı eylemlerin ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.

Emniyet güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığı iddiaları için de Peskov, “Polisin aşırı güç kullanması kesinlikle kabul edilemez bir durum, ancak asayişi korumada polisin önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

Kremlin'den protesto açıklaması: Polis aşırı güç kullanmıyor

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