taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3531
Euro
6.0995
Altın
1222.81
Borsa
92246.83
Gram Altın
210.354

Kremlin'den Veliaht Prens ile görüşme açıklaması

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile G-20 Zirvesi'nde görüşebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 13:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

QWE

Kremlin'den, G-20 zirvesi'ne ilişkin açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile G-20 Zirvesi'nde görüşebileceği söylendi.

G-20'YE KATILACAK

Dün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın G-20 zirvesine katılmak üzere Arjantin'e gideceği açıklanmış, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Fatih, yaptığı basın açıklamasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, dış seyahatlerinin bir parçası olarak bu ay sonunda Arjantin’de yapılan G-20 zirvesine katılacağını söylemişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

LİDERLERDEN KRİTİK ZİRVE

30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada’da Devlet Başkanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılacağı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

96
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

85
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

40
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

129
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

10
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

50
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir