Kremlin'den Veliaht Prens ile görüşme açıklaması

Kremlin'den, G-20 zirvesi'ne ilişkin açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile G-20 Zirvesi'nde görüşebileceği söylendi.

G-20'YE KATILACAK

Dün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın G-20 zirvesine katılmak üzere Arjantin'e gideceği açıklanmış, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Fatih, yaptığı basın açıklamasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, dış seyahatlerinin bir parçası olarak bu ay sonunda Arjantin’de yapılan G-20 zirvesine katılacağını söylemişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

LİDERLERDEN KRİTİK ZİRVE

30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada’da Devlet Başkanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılacağı belirtildi.