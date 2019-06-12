Kreşte 2 yaşındaki çocuk darbedildi

Antalya'nın Kundu bölgesinde bir otelde aşçı olarak çalışan 32 yaşındaki Hanife Yılmaz, ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda kaldı. Yılmaz, 2 yaşındaki erkek çocuğunu Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşe verdi.

"KENDİNİ YERLERE ATIYOR"

2.5 aydır bu kreşte kalan bebeğinin bir süre sonra bacağı, sırtı, kolu, gözünde morluklar gören anne Hanife Yılmaz, şüphelenmeye başladı. Kreşe morlukların sebebini soran anne Yılmaz’a yetkililer, “Cihan çok yaramaz bir bebek, kendini yerlere atıyor.” cevabını aldı.

İKİ DİŞ İZİ ÇIKTI

Aldığı cevaplardan memnun olmayan Yılmaz, çocuğunun kreşte şiddete maruz kaldığına inanmaya başladı. 11 gün önce bebeğini kreşe almaya giden Hanife Yılmaz, çocuğuna bir öğretmenin bağırdığını gördü. Tepki veremeyen Yılmaz, bebeğini alıp eve gitti ve çocuğunun kıyafetlerini çıkarınca kolunda iki diş izi gördü. Hemen kreşe giden anne Yılmaz, çocuğunun vücudundaki izlerin normal olmadığını söyleyerek güvenlik kamera görüntülerini izledi.

DARP RAPORU ALDI

Görüntülerde farklı bir öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını gören Hanife Yılmaz, hastaneden darp raporu alıp, polis merkezi ve savcılığa başvurdu. Anne Hanife Yılmaz ise yaşananları şöyle anlattı:

“Çalışmak zorunda olduğum için çocuğumu kreşe bırakmak zorunda kaldım. 2,5 aydır oğlum kreşe gidiyor. Ama kısa sürede çok kötü şeyler yaşadık. Çocuğum psikolojik durumu bozuldu. Çocuğumun kötü şeyler yaşadığını bilmiyorum. Oğlumun üzerindeki morlukların biri geçmeden diğeri başlıyordu. Belki kazayla olabilir ama yine de dikkat edilmesi gerekir. Sorduğum zaman ise çocuğumun çok yaramaz olduğu söyleniyor.”





KREŞE GİTTİĞİNDE ÖĞRETMENİN BAĞIRTISIYLA KARŞILAŞTI

Ramazan Bayramı’ndan sonra kreşe gittiğinde çocuğuna bir öğretmenin bağırdığını gördüğünü iddia eden Yılmaz, “Oğlum ardından ağlıyordu. Açıklama yapmadılar. Orada her şey oturmaya başladı. Benim olduğum yerde bağırılıyorsa, olmadığım yerde morlukların masum olmadığını düşünmeye başladım. Eve gelip de ısırıkları görünce şaşırdım. Çünkü oğlumun kolunda bir küçük çocuk, bir de yetişkin diş izi vardı. Bunu adli tıp raporları ile de belgeledim. Kreş yetkililerine resimleri gönderdim, çocuğumun teni beyaz gibi bir cevap aldım. Çocuğum ısırılmış. Araştıracaklarını söylerdiler. Bana dönüş yapılmadı. Bende çıkıp kreşe gittim, bayramdan önceki cumartesi gününün görüntülerini izledim. Bir görevlinin çocuğumun suratına elindeki objeyle vurduğunu gördüm. Diğer görüntüleri izlediğim de ise bir görevlinin çocuğumu attığını gördüm. Yaşananların hepsi yanlış olamaz. Çocuğumun şiddet gördüğünü tespit ettim.” ifadelerini kullandı.

CEZA ALMALARINI İSTİYOR

Darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getiren Hanife Yılmaz, “Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim çocuğuma şiddet uygulayanların ceza almasını istiyorum.” dedi.