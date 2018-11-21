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Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında can verdi

Osmaniye'de zeytin bahçesindeki konteyneri krikoyla kaldırmak isterken altında kalan İbrahim Kılıç, hayatını kaybetti.

DHA | 21.11.2018 - 04:48..
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Merkeze bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkıp, zeytin bahçesine giden İbrahim Kılıç, akşam eve dönmeyince yakınları kendisini aramaya çıktı. Zeytin bahçesine giden yakınları, Kılıç'ı konteynerin altında görünce durumu 112 Acil'e bildirdi.

Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında can verdi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla çıkartılan Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Kılıç'ın kriko ile konteyneri kaldırmak isterken altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıç'ın cesedi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında can verdi VİDEO

Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında can verdi

Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında can verdi

Krikoyla kaldırdığı konteynerin altında can verdi

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