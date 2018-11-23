Kripto FETÖ'cüler 'ankesör'le deşifre edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"nın kullandığı "ankesörlü telefon ve ardışık arama" yönteminin ortaya çıkarılmasının ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yuvalanmış çok sayıda kripto örgüt mensubu ile onları yönlendiren mahrem imam deşifre edildi.

ANKESÖRLÜ TELEFON YÖNTEMİ

TSK içine yuvalanmış FETÖ mensuplarının, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü veya kontörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğuna ilişkin ilk tespit, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla ortaya çıktı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2017'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve Tekirdağ'da görevli astsubay M.Ö. ile örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını söyledi. M.Ö. hakkında soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyayı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Tekirdağ'da gözaltına alınan M.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından sorgulandı. İtirafçı olan ve örgüte ilişkin bilgiler veren M.Ö, örgüt içinde kendisinden sorumlu mahrem imamı ile sabit telefonlar üzerinden irtibat kurduklarını söyledi.

ARDIŞIK ARAMA

M.Ö'nün HTS kayıtlarını inceleyen savcı, bu kayıtlardan şüpheli ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kuran mahrem imamı tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelilerin geçmişe dönük 5 yıllık HTS kayıtlarını inceleyen Yıldırım, örgütün mahrem imamlarının, sorumlu oldukları örgüt mensuplarıyla irtibat kurmak için kullandıkları "kontörlü ve ankesörlü hatlardan ardışık arama" yönteminin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Tekirdağ'ın ardından tüm illerde "kontörlü ve ankesörlü hatlardan ardışık arama" yöntemine ilişkin soruşturmalar başlatıldı.

AYNI SABİT TELEFONDAN PEŞ PEŞE ARAMA

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanıklar için hazırlanan iddianamelerde, örgütte "mahrem imam" konumunda bulunan kişilerin, sorumlu oldukları askeri personelle iletişiminin tespitinin önüne geçmek için market, büfe ve kırtasiye gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü hatlar ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu anlatıldı.

Mahrem imamların, kendilerine bağlı kripto TSK mensuplarını aynı kontörlü veya ankesörlü telefondan sırayla aradıkları, bazı mahrem imamların ise sorumlu olduğu askerlerle aynı gün içinde farklı sabit hatlardan iletişime geçtikleri belirlendi. Bazıları ise aynı gün içinde farklı zamanlarda aynı sabit hattan sorumlu oldukları kripto TSK mensuplarıyla iletişim kurdu. Örgüt mensubu bazı TSK mensuplarıysa her ayın belli günlerinde sabit telefon üzerinden arandı.

Örgütte mahrem imam konumunda bulunan kişilerin, sabit telefon üzerinden kendilerine bağlı kripto TSK mensuplarını sırayla araması "ardışık", mahrem imamın kendisine bağlı kripto TSK mensubunu her ayın belli günlerinde araması da "periyodik" arama şeklinde tanımlandı.

Sabit hatlar üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerin kısa süreli olduğu, görüşmede genellikle örgüt mensubu askerin sohbet toplantısına gelip gelemeyeceğinin teyit edildiği veya toplantının iptal edildiğinin bu yolla bildirildiği vurgulanan iddianamelerde, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Örgütün askeri personelden sorumlu mahrem mensuplarının, 'öğrenci' tabir edilen askeri personelle market, büfe ve kırtasiye gibi iş yerlerinde bulunan sabit kontörlü hatlar ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlendi. Ankesörlü ve sabit kontörlü hatlardan yapılan aramaların tarih/saat aralıkları incelendiğinde bazen birden fazla askerin aynı tarih ve saatlerde aynı kontörlü hatlardan peş peşe arandıkları, bazen aynı gün ancak farklı saatlerde arandıkları, bazen de farklı gün ve farklı saatlerde periyodik şekilde arandıkları tespit edildi."

Ankesörlü telefon soruşturmasına takılan şüpheli askerlerin, önceki görev yerlerinde de aynı şekilde ankesörlü veya kontörlü telefonlardan arandıkları, aynı mahrem imam tarafından aranan askerlerin benzer veya yakın rütbelerde bulundukları belirlendi.

Cumhuriyet savcıları, birbirleriyle ilgisi bulunmayan askerlerin aynı ankesörlü ve kontörlü telefon üzerinden ardışık ve periyodik şekilde aranmalarını hayatın olağan akışına aykırı buldu ve şüphelilere bu görüşmelerin nedenini sordu.

ÖRGÜT MENSUBU İTİRAF ETTİ

Ankesörlü telefon soruşturması, FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruması eski yüzbaşı Burak Akın'ın itirafıyla da gündeme geldi.

Ankesörlü telefonu toplantı tarihleri için kullandıklarını belirten Akın ifadesinde, "Kontörlü telefonlardan ya da ankesörlü telefonlardan arama yapardık. Toplantının ya da görüşmelerin iptali ve yeni tarihin dışında aranma yapılmazdı. Bazen de her toplantı ya da görüşme esnasında bir sonraki tarihi belirleme imkanı bulunmadığından bu şekilde irtibat kurulurdu. 'Halı saha maçı iptal.' veya 'Bu hafta sinemaya gitmiyoruz.' şeklinde söylediği zaman görüşmenin iptal olduğunu anlıyordum." beyanında bulundu.

GİZLİ HABERLEŞME İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "Mahrem imamlar" iddianamesinde, örgütün sözde üst düzey bazı üyelerinin bir dönem "Shu" adlı programı kullandıkları, bu program üzerinden hiçbir şifreleme yapmadan rahatça konuştukları, her şeyi alenen birbirlerine anlatıp bilgi paylaşımında bulundukları, tabletlerde özel mesajlaşma programlarının kullanıldığı, daha alt kadrodaki örgüt elemanlarının ise ByLock, Tango, KakaoTalk, Eagle, Tic Toc, Skype ve Ovo gibi sosyal medya mesajlaşma programlarını kullandıkları belirtilmişti. Bazı örgüt üyelerinin ise TunnelBear, Golden Frog ve Hotspot gibi programları kullandıkları tespit edilmişti.

Öte yandan, savcıların yürüttüğü soruşturmalarda elde edilen deliller ve ifadelere göre, askeri personele ilişkin fişleme amaçlı bilgiler "MATRIX" adı verilen özel programla çalıştırılan flaş bellekler aracılığıyla örgüt yöneticilerine aktarıldı. Bilişim alanında da çeşitli taktikler geliştiren örgütün kriptolu haberleşme ağı "Falcon", örgüt mensuplarının cep telefonlarına elektronik, spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan programın simgesiyle yüklendi.