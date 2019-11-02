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Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı

Aydın'da 20 kişi, bir kadının kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

DHA | 02.11.2019 - 16:53..
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Adana'dan 2 yıl önce Aydın'a gelen evli ve 1 çocuk annesi Safiye Gökçe Y., kendisini ekonomist- broker olarak tanıtarak güvenini kazandığı kişilere kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp, para kazandırma vaadinde bulundu.

20 KİŞİYİ KANDIRDI

Safiye Gökçe Y., müşterilerine ilk olarak aldığı kripto paradan belli miktarlarda kar payı dağıttı. Aralarında doktor, polis, adliye çalışanları ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişiden böylelikle para topladı.

Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı

5 MİLYON LİRAYI CEBE ATTI

Safiye Gökçe Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lirayla kayıplara karıştı. Bunun üzerine 20 kişi, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Safiye Gökçe Y.'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı

POLİSİ ARAYIP "DOLANDIRMADIM" DEDİ

Polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y.'nin emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla Bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

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