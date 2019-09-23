taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7287
Euro
6.3096
Altın
1511.96
Borsa
100236.7
Gram Altın
278.962
Bitcoin
56645.82

Kripto para madenciliğinin çevreye verdiği korkunç zarar

Kaspersky tarafından yapılan hesaplamaya göre; internet üzerinden kripto madenciliğin çevreye olan etkisi, yılda 800 ton sera gazı emisyonu oldu.

AA | 23.09.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri olan kripto paralar, günümüzde dünya genelinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Uzmanlar ise, kripto para madenciliğinin çevreye oldukça zarar verdiğini düşünüyor.

Kaspersky açıklamasına göre, internet üzerinden kripto madencilik veya tarayıcı tabanlı gizli madencilik, oldukça büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu tehdit, ancak bir web sayfasının kaynak kodu incelendiğinde veya tarayıcı açıldığında belirli kaynakların aşırı kullanıldığı anlaşıldığında fark edilebiliyor.

kirpto para

ÇEVREYE OLAN ETKİSİ OLDUKÇA FAZLA

Araştırmacılar, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetlerini engelleyen Kaspersky güvenlik çözümlerinden, 2018 yılı boyunca alınan raporları analiz etti. Araştırmada, bireysel kayıplar az olsa da global etkinin şaşırtıcı derecede ciddi olduğu sonucuna varıldı.

Yapılan hesaplara göre, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetleri ile harcanan enerji miktarı, madenciliği başlatan kod engellenmediği takdirde 1.670 megawatt saate kadar çıkabiliyor.

KRİPTO PARA

800 TON SERA GAZI YAYILDI

Harcanan bu enerji miktarı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) global ortalama düzeyine göre hesaplandığında yaklaşık 800 ton sera gazının 2018’de atmosfere yayıldığı anlamına geliyor.

Bu kadar fazla enerji için ödenmesi gereken ücretler ise, ülkeye bağlı olarak yüz bin dolardan beş yüz bin dolara kadar değişebiliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Kripto para madenciliğinin çevreye verdiği korkunç zarar

Kripto para madenciliğinin çevreye verdiği korkunç zarar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

22
Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

101
İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

85
Fatih Terim locada çıldırdı

Fatih Terim locada çıldırdı

56
Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

39
Marcelo Cirino'dan rakiplerini isyan ettiren çalımlar

Marcelo Cirino'dan rakiplerini isyan ettiren çalımlar

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir