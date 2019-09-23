Kripto para madenciliğinin çevreye verdiği korkunç zarar

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri olan kripto paralar, günümüzde dünya genelinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Uzmanlar ise, kripto para madenciliğinin çevreye oldukça zarar verdiğini düşünüyor.

Kaspersky açıklamasına göre, internet üzerinden kripto madencilik veya tarayıcı tabanlı gizli madencilik, oldukça büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu tehdit, ancak bir web sayfasının kaynak kodu incelendiğinde veya tarayıcı açıldığında belirli kaynakların aşırı kullanıldığı anlaşıldığında fark edilebiliyor.

ÇEVREYE OLAN ETKİSİ OLDUKÇA FAZLA

Araştırmacılar, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetlerini engelleyen Kaspersky güvenlik çözümlerinden, 2018 yılı boyunca alınan raporları analiz etti. Araştırmada, bireysel kayıplar az olsa da global etkinin şaşırtıcı derecede ciddi olduğu sonucuna varıldı.

Yapılan hesaplara göre, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetleri ile harcanan enerji miktarı, madenciliği başlatan kod engellenmediği takdirde 1.670 megawatt saate kadar çıkabiliyor.

800 TON SERA GAZI YAYILDI

Harcanan bu enerji miktarı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) global ortalama düzeyine göre hesaplandığında yaklaşık 800 ton sera gazının 2018’de atmosfere yayıldığı anlamına geliyor.

Bu kadar fazla enerji için ödenmesi gereken ücretler ise, ülkeye bağlı olarak yüz bin dolardan beş yüz bin dolara kadar değişebiliyor.

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