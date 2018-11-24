Kripto para piyasa hacmi 140 milyar doların altına geriledi

Toplam 15.690 adet piyasada işlem gören, 2.071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,11’lik bir artışla 4,324 dolara yükselirken, 75 milyar 212 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0,11, yüzde 1,34, yüzde 0,02 ve yüzde 0,79 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether ve Monero artarken, yüzde 2,43 ile en çok Stellar geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 61’i gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 14,32 ile 71’inci sıradaki Metaverse ETP öncülük etti.

Piyasada dokuz gündür devam eden genel düşüş eğiliminin etkisiyle, piyasa hacmi 139 milyar 381 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 736 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1. Bitcoin yüzde 0,11

2. Ripple yüzde 1,81

3. Ethereum yüzde 1,58

4. Bitcoin Cash yüzde 1,34

5. Stellar yüzde 2,43

6. EOS yüzde 0,19

7. Litecoin yüzde 1,31

8. Tether yüzde 0,02

9. Cardano yüzde 2,40 düştü.

10. Monero yüzde 0,79 artarken