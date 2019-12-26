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Kris Jenner'dan torunu Stormi’ye dev hediye

Kylie Jenner'ın Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'a ilk noel hediyesi anneannesi Kris Jenner'dan geldi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 06:15..
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Kylie Jenner’ın rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi, sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri. 1,5 yaşındaki Stormi’ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner’dan geldi.

"BENİM DE VARDI"

Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti. Oyun evinin içinde mobilyalar, mutfak ve balkon gibi detaylar mevcut. Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi’ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Kylie Jenner, Stormi’nin yaşındayken kendisinin de böyle bir oyun evinin olduğunu anlattı.

ANNE KIZ YEŞİLLENDİ

22 yaşındaki Jenner, Noel kutlaması için ünlü bir markanın imzasını taşıyan yeşil bir elbise tercih etti. Kıyafetini aynı renk ojeler, zümrüt ve elmaslardan oluşan bir kolye ile tamamlayan Jenner minik kızı Stormie'ye de aynı renkte bir elbise giydirdi.

Kris Jenner'dan torunu Stormi’ye dev hediye

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