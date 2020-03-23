Kronik hastalık nedir

Koronavirüs salgınından dünya genelinde etkilenmeyen ülke kalmadı.

Çoğu ülke birçok tedbir alsa da, ölüm ve vaka sayıları her geçen gün hızla artmaya devam ediyor.

Özellikle 65 yaş üstü insanların ölümüne neden olan koronavirüsün herhangi bir ilacı veya aşısı yok.

Bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişi bu salgından dolayı hayatını kaybetti.

Ölenlerin yaş ortalamalarının yüksek olması, kronik hastalıkları olan insanlarda etkili olduğunu gösteren bir etken olarak önümüze çıkmasına neden oldu.

KRONİK HASTALIK NEDİR?

En az 3 ay ya da daha fazla süren hastalıktır. Kronik hastalıklar ilaç ve aşı ile tedavi edilemez ve kendiliğinden düzelmez. Yaş ilerledikçe daha yaygın hale gelir.

Tabii düzensiz beslenme, alkol, sigara gibi zararlı ürünler hastalığın ilerlemesine neden olur.

Yaşlılarda sık görülen şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı, romatizma, damar tıkanıklığı, astım, obezite, epilepsi nöbetleri ve KOAH gibi durumları kronik hastalıklar olarak sayabiliriz.

Çünkü bunlar müzmin, süreğen, kalıcı hastalıklardır.

Kronik hastalıkları olan kişiler ilaçların takibi ve yan etkileri konusunda hekimlerinden sık sık bilgi almalılardır.

İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirdi.