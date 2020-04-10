Kronik hastalıkları olan yaşlı kadın koronayı yendi

Konya'da yaşayan 74 yaşındaki Meryemana Çelik, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan döndükten sonra yerleştirildiği yurtta 14 gün karantinada kaldı.

Karantinadan çıkacağı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

11 GÜNÜN SONUNDA VİRÜSÜ YENDİ

11 gün süren tedavi sonrası bugün taburcu edilen Meryemana Çelik, Suudi Arabistan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli doktorların kendisine müdahalede bulunup, tedavi ettiğini anlattı.

"KALP, ASTIM VE HİPERTANSİYON RAHATSIZLIĞIM VAR"

Tedavi sürecinin iyi geçtiğini, sağlık çalışanlarının kendisiyle çok iyi ilgilendiğini belirten Çelik, ''Burada çok iyi baktılar. Devletimiz, yemeğimizi verdi, tedavimizi yaptı. Sağlık çalışanları çok iyi ilgilendi. Moralim çok yüksekti. Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığım var. İyileştim." dedi.

"EŞİM DE ŞEKER HASTASI, ARTIK AYRI ODALARDA DURACAĞIZ"

Sokağa çıkılmaması konusunda tavsiyede bulunan Çelik, ''Evden çıkmasınlar. Kimseye hastalık bulaşmasın. Misafir kabul etmesinler. Bir oğlum ve kızım var. Biri İstanbul'da, diğeri Antalya'da. Onlara umreden döndükten sonra 'yanıma gelmeyin' demiştim. Eşim de 82 yaşında şeker hastası, artık ayrı ayrı odalarda duracağız'' diye konuştu.