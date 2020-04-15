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Kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü yendi

Kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığı yenerek sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

İHA |
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Kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü yendi

Tunceli'de de koronavirüsle mücadele sürerken güzel haberler gelmeye devam ediyor...

Koronavirüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kronik nefes darlığı ve tansiyon hastası 70 yaşındaki Hüseyin Demirci, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Hastanede tedavisinin ardından yapılan testleri negatife dönen Demirci, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Kendisi de alkışlara eşlik eden Demirci, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kentte hastalığa yakalanan 7 kişiden 4'ünün daha önce taburcu edildiği, 2 hastanın da tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü yendi

Kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü yendi

Kronik hastalıklarına rağmen koronavirüsü yendi

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