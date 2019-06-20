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Kronolojik sıralama nedir

Kronolojik sıralama, tarihi olayların belli bir sıra halinde aktarılmasına denir.

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Tarihi olayların zamanlarını belirleyip, oluş sırasını düzenler. İnsanları ve yaşamı etkileyen önemli olayları zaman belirterek tarihlerine göre sıralamaya kronoloji denir. Kronoloji bir çeşit zaman dizinidir.

Sınıflardaki tarih şeridi buna bir örnektir. Dünyadaki tüm toplumları etkileyen olaylar zaman sırasına göre sıralanmıştır.

Hadiseler, meydana geldiği zamana göre sıralanarak veya belirli zaman aralıklarına yerleştirilerek mütalaa edilir. Bu şekilde kronolojik zaman tayini gerçekleştirilmeye çalışılır.

Kronolojik sıralama nedir

ZAMAN TAYİNİ

Günümüzde üzerinde tarihi bulunmayan herhangi bir eski malzemenin tarihini tesbit etmek için yeni usuller geliştirilmiştir. Bunlardan biri radyo karbon ile zaman tayinidir.

Bir canlının ölümünden sonra mevcut karbon -14 belirli bir oranda azalır. Bu bilgiden faydalanarak malzemenin ömrü anlaşılabilir.

Yine kemiklerin yaşları, umumiyetle sahib oldukları florin noktasından hareket edilerek bulunur. Bu ve benzer metodlar her geçen gün daha hassaslaştırılmaktaysa da, neticeler hiç bir zaman kesin değildir

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