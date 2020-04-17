Kruger Ulusal Parkı’ndaki aslanlar yola indi

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nın korucusu Richard Sowry, normalde turistlerin doldurduğu yollarda devriye gezerken, ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Sowry, boş yolda yatan aslanları fotoğrafladı.

Arabasını beş metre uzakta durdurup, fotoğraf çekmeye başlayan Sowry, cep telefonuyla fotoğraf çekerken aslanların rahatsız görünmediğini söyledi.

“BU KADAR YAKLAŞMAMA İZİN VERMEZLERDİ”

Park korucusu Sowry, “Aslanlar araçtaki insanlara alışkın. Tüm hayvanların yürüyerek gelen insanlardan daha fazla içgüdüsel korkuları vardır. Eğer yürüseydim, bu kadar bile yaklaşmama izin vermezlerdi.” dedi.

Kruger diğer vahşi yaşam parkları gibi ülke genelindeki koronavirüs karantinasının bir parçası olarak 25 Mart’tan beri kapalı.

34 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Güney Afrika’da bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti. Afrika’nın virüsten en çok etkilenen ülkesi olan Güney Afrika’da şu an 2 bin 506 vaka bulunuyor. Ülke genelindeki karantina çarşamba günü, iki hafta daha uzatıldı.