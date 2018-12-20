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KTÜ'ye 18'i profesör 56 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 18'i profesör 56 akademisyen alınacağı duyuruldu.

AA | 20.12.2018 - 08:49..
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen, Mühendislik ve Orman Fakültesinde 4'er, Tıp Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Edebiyat Fakültesinde ise 1 profesör görevlendirilecek.

26 DOÇENT ALINACAK

Mühendislik Fakültesine 11, Tıp Fakültesine 6, Orman Fakültesine 4, Fen Fakültesine 3, Edebiyat ve Mimarlık Fakültesine 2'şer, Eczacılık, Diş Hekimliği ile Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine de 1'er doçent atanacak.

KTÜ'ye 18'i profesör 56 akademisyen alınacak

BAŞVURULAR 2 OCAK'TA  BAŞLAYACAK

Ayrıca, Tıp Fakültesinde 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek. Kadrolara başvurular 2 Ocak 2019'a kadar yapılabilecek.

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