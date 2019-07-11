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Kuaförde saç bakımını yaptırdı parasını ödemeden kaçtı

Gaziantep'te bir kadın, girdiği kuaför salonunda saçına kaynak, boya ve kesim işlemi yaptırdıktan sonra ücretini ödemeden kayıplara karıştı.

İHA | 11.07.2019 - 12:28..
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Şahinbey ilçesindeki kuaföre gelen bir kadın, saçına kaynak yaptırmak için kuaför Cengiz Aydın Tamer ile anlaştı. Kaynak işlemiyle 100 tane saç taktıran kadın, saçını boyattı ve kestirdi.

ÜZERİNDEKİ BOYA ÖNLÜĞÜYLE KAÇTI

İşlemleri tamamlanmadan kuaför salonunun dışına çıkan kadın, dükkanın önünde bir süre cep telefonuyla konuştu. Cep telefonuyla konuşurken dükkanının içerisine de bakan kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Boya önlüğü de üzerinde olan kadın, kuaförün önünde bir süre bekledikten sonra kayıplara karıştı.

Kuaförde saç bakımını yaptırdı parasını ödemeden kaçtı VİDEO


"4 SAAT İŞLEMİ SÜRDÜ"

Yaşadığı olay karşısında büyük şok yaşayan kuaför salonunun sahibi Cengiz Aydın Tamer, kaynak yaptıran kadının para ödemeden ayrıldığını ileri sürerek, “Öğle saatlerinde iş yerime gelen kadının işlemi, 4 saat kadar sürdü. Saçına kaynak yaptık, boyadık ve kestik. Saçının boyası da bitmeden dükkanın önüne çıkıyor ve bir süre telefonla konuştuktan sonra kayıplara karışıyor.

"BİN 250 LİRAYA ANLAŞMIŞTIK"

Yaklaşık bin 250 liraya anlaşmıştık. Kendisini dükkanda göremeyince dolandırıldığımızı anladık ve güvenlik kamerasına baktığımızda dükkandan ayrıldığını gördük. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Diğer meslektaşlarım da dikkatli olsunlar.” dedi.

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