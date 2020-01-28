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Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Küba ve Jamaika arasındaki Karayip Denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

AA | 28.01.2020 - 23:35..
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Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS), Karayip Denizi'nin Küba ve Jamaika arasındaki bölgede 7.7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

​Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi tarafından Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman Adaları çevresi için tsunami uyarısı verildi.

Depremin çevre ülkelerde can kaybı ya da maddi hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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