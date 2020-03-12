Küba'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs her gün yeni bir ülkede kendini göstermeye devam ederken, ölüm ve vaka sayılarında artışlar oluyor.

İLK VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda koronavirüs taşıdığını açıkladı.

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, koronavirüs kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.