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Küba'dan döviz çıkışına karşı beyaz eşyalı önlem

Küba hükümeti, ülkeden döviz çıkışını önlemek için yaklaşık 70 mağazada beyaz eşya ve elektrikli motosiklet gibi ürünler satacak.

AA | 17.10.2019 - 07:35..
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Klima, televizyon, otomobil yedek parçası ve elektrikli motosiklet gibi ürünler dövizle alışveriş yapılan yaklaşık 70 mağazada satışa sunulacak.

Bölge basınındaki haberlere göre, 15 yıl önce dövizle alışverişin yasaklandığı Küba'da hükümet, vatandaşlarının yurt dışından bazı eşyaları kaçak yollarla satın almasını ve ülkeden döviz çıkışını önlemek için harekete geçti.

Küba'dan döviz çıkışına karşı beyaz eşyalı önlem

70 MAĞAZADA YABANCI BEYAZ EŞYA SATIŞTA

Hükümetin aldığı kararla, hukuki ve fiziki altyapısı hazırlanan 70'e yakın mağazada hafta sonundan itibaren Kübalıların yurt dışından satın aldığı belli başlı ürünlerin satışına başlanacak.

OTOMOBİL YEDEK PARÇASI DA SATILACAK

Halkın dövizle ucuz alışveriş yapabileceği mağazalarda, klima, televizyon, otomobil yedek parçası ve elektrikli motosiklet gibi ürünler satışa çıkarılacak.

Küba'dan döviz çıkışına karşı beyaz eşyalı önlem

Hükümetin ambargolar karşısında dışarı çıkacak dövizi toparlamayı amaçladığı bu adımla, dolar, euro, Meksika pesosu ve Japon yeni gibi dövizler alışverişlerde kullanılabilecek.

ABD ambargosu altındaki ülkenin vatandaşlarının her yıl Panama, Haiti ya da Rusya gibi ülkeleri ziyaret ederek 2 milyar dolarlık beyaz eşya ve benzeri ürün satın aldıkları değerlendiriliyor.

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