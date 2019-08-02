Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığının nedeni

“Vatanım Sensin” dizisinin setinde birbirlerine aşık olan ve iki yıldır birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

HİLAL İÇİN AYRILDI İDDİASI

Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam bir mekana oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü.

RIZA KOCAOĞLU DA YANLARINDAYDI

Aka’nın “Çukur” dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği çift, mekanda geç saatlere kadar eğlendi.

Miray Daner'in, kendisine bu haberi veren yakınlarına ''Ama onlar arkadaştı'.' dediği konuşuluyor.