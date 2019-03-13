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Kübizm nedir

Kübizm denilince aklına küçük geometrik şekillerden daha fazlasını getirmek isteyenler için kısacık bir açıklama hazırladık.

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Özellikle müze gezme hevesi taşıyan sanatseverler, bazen sanat akımlarındaki karmaşadan yorulup nereye bakacağını şaşırabilir.

EN ÜNLÜ SANAT AKIMLARINDAN

Biz de çağdaş sanat akımlarına ufak bir giriş açalım dedik ve dünyanın en bilinen ressamlarından Pablo Picasso’nun öncüsü olduğu Kübizm akımına şöyle bir açıklama getirdik.

Kübizm nedir

Artık tablolara biraz daha alıcı gözle bakabilir; müzeleri, galerileri gezerken bilinçaltımızı devreye sokup anlam çıkarmanın keyfine doya doya varabiliriz.

Tablolara anlamsız bakışlar atmaya son verin: Kübizm nedir? YouTube

Kübizm nedir VİDEO

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