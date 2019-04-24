taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8778
Euro
6.5896
Altın
1270.9
Borsa
96370.71
Gram Altın
240.603

Kucağında torunuyla araba çarptı

Bursa’da, kucağında torunu ile yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadını ticari araç ezdi.

İHA | 24.04.2019 - 15:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kaza kentin İznik ilçesinde, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

KAZADA KÜÇÜK ÇOCUĞA BİR ŞEY OLMADI

76 yaşındaki Kezban Oktay, kucağındaki 4 yaşındaki torunu Erhan Oktay ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Orhangazi yönünden gelen S.M. idaresindeki 16 FDE 66 plakalı ticari araç yaşlı kadına çarptı.

Kucağında torunuyla araba çarptı

YAŞLI KADININ KOLU KIRILDI

Kazada küçük çocuk yara almadan kurtulurken, babaanne Kezban Oktay’ın kolu kırıldı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan polis çarpan sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.


Kucağında torunuyla araba çarptı

Kucağında torunuyla araba çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metrobüs tacizcisini ifşa etti

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

343
Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

356
Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

108
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

194
Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

629
Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

650
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir