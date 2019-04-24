Kucağında torunuyla araba çarptı

Kaza kentin İznik ilçesinde, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.
KAZADA KÜÇÜK ÇOCUĞA BİR ŞEY OLMADI
76 yaşındaki Kezban Oktay, kucağındaki 4 yaşındaki torunu Erhan Oktay ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Orhangazi yönünden gelen S.M. idaresindeki 16 FDE 66 plakalı ticari araç yaşlı kadına çarptı.
YAŞLI KADININ KOLU KIRILDI
Kazada küçük çocuk yara almadan kurtulurken, babaanne Kezban Oktay’ın kolu kırıldı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan polis çarpan sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.