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Kuchisabishii nedir

İnsanın canı istemese bile sürekli olarak bir şeyler atıştırma haline Kuchisabishii denir.

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Kuchisabishii nedir

Bu kelimeyi çok duymasak bile birçoğumuzun durumu şu an bu halde.

Koronavirüs nedeniyle evlerde durarak önlem almaya çalışan herkes kendini aşırı yemek yerken bulabiliyor.

Kuchisabishii nedir

KUCHİSABİSHİİ ( SÜREKLİ ATIŞTIRMA DURUMU)

Sürekli bir şeyler atıştırma hissiyle ortaya çıkan bu durum düzensiz uykular, yanlış besinler, stresli yaşam, tedirgin durumlar, gastrit ya da ülser, yemek borusundaki reflü ile oluşan mide asidi de sizleri sürekli atıştırma hissiyle karşı karşıya bırakabilir.

Kuchisabishii nedir

D vitamini eksikliği, öğün atlama, susuz kalmak ve genel olarak mutsuz olmak da atıştırmaya yöneltebiliyor.

Kuchisabishii nedir

 

Normal bir şekilde beslenme olmadığı için sürekli bir şeyler yemek aşırı kiloya neden olabilirken, bu durum obeziteye kadar çıkabilir. Sürekli yeme hissi hem duygusal anlamda hem de sağlık bakımından gerçekleşebilir.

Duygusal açlıkta doymak nedir bilinmez, abur cubur ürünler tüketilir sürekli çikolatalar kekler pastalar yenir ve bir anda ortaya çıkabilir.

Bu durumda kendinizi gecenin bir vakti mutfakta bulabilirsiniz…

BU DURUM NASIL ENGELLENİR

İlk olarak öğünlerinizi atlamamanız gerekir. Açlık hissini bastıracak sağlıklı besinler tüketmeyi deneyin.

Derin bir nefes alın ve bol bol spor yapın. Elinizden geldiği kadarıyla stresten uzak durmaya çalışın.

Kuchisabishii nedir

Düzenli uyku uyuyun ve yatmadan önce yemek yemekten kaçının.

Sık sık su için. Duygusal anlamda açlık hissini su içerek bastırabilirsiniz.

Kendinizi başka şeylere odaklayın. Spor yapın, kitap okuyun, temizlik yapın, film izleyin yani kafanızı dağıtacak bir uğraş bulun.

Kuchisabishii nedir

Dişlerinizi fırçalayın, diş macunundan sonra yemek yeme hissiniz pek olmayabilir.

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