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Küçük Asmin Nisa ablasını bekliyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden Süheyla Demir, 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte evlat nöbetine devam ediyor.

İHA | 14.10.2019 - 16:58..
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor.

1 YAŞINDAKİ KIZI İLE AVLET NÖBETİNDE

Ağrı’nın Hamur ilçesinde yaşayan Süheyla Demir, 19 Mayıs 2014’te lise 3’üncü sınıfta okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim'de Diyarbakır’a gelip eyleme katılarak, evlat nöbeti tutmaya başladı.

Küçük Asmin Nisa ablasını bekliyor

Küçük Asmin Nisa ablasını bekliyor VİDEO

HİÇ GÖRMEDİĞİ ABLASININ FOTOĞRAFINI ÖPÜYOR

Evlat nöbetine 1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte gelen Süheyla Demir, günlerdir kızı Hayal'den gelecek bir haberi bekliyor. HDP önündeki oturma eylemi sırasında küçük Asmin Nisa'nın hiç görmediği ablasının fotoğrafını öpüp başının üzerine koyması ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Küçük Asmin Nisa ablasını bekliyor

Küçük Asmin Nisa ablasını bekliyor

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