Küçük Baran'ın ölümüne ilişkin soruşturma açıldı

İstanbul Eyüpsultan'daki inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk, 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Valiliği, küçük çocuğun ölümüne ilişkin olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çarşamba günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."