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Küçük çocuğuna araba kullandıran baba

Cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı.

İHA | 25.12.2019 - 09:24..
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Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı.

Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu.

DİREKSİYONU HİÇ MÜDAHELE ETMEDİ

Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Kağıthane'de küçük çocuğuna araba kullandıran baba ViDEO

YANINDAKİ DE KAMERAYA KAYDETTİ

Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.

Küçük çocuğuna araba kullandıran baba

Küçük çocuğuna araba kullandıran baba

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