Küçük Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı, arama çalışmaları sürüyor.

SALI GÜNÜNDEN BERİ KAYIP

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi.

ARAMA - KURTARMA KÖPEKLERİ DE ARIYOR

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Mahalledeki evler kontrol edildi, 5 arama kurtarma köpeği ile mahalle çevresi ve ormanlık alanda arama yapıldı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduran ekipler, teknelerle su yüzeyini taradı. Çalışmalara, mahalleliler ile Samsun kent merkezinden gelen sivil toplum kuruluşlarından ve izci kulüplerinden gönüllüler de katıldı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, Ecrin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“İlçemiz Alancık Mahallesi’nde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Ecrin Kurnaz isimli 2017 doğumlu kız çocuğunun 07.05.019 tarihinde babaannesinin gözetimi altında bahçede oynarken, babaannesinin evin içerisine girmesi sonrasında bahçede oynayan çocuğun kaybolduğunun ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş olup, Ecrin Kurnaz’ın bulunabileceği tüm adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince karadan ve havadan arama çalışmalarına başlanılmış, bulunma ihtimali olan kapalı mekanlarda arama tedbiri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz’a halen ulaşılamamış olup Ecrin Kurnaz’ın bulunmasına ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma işlemleri titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."





SU ALTINDA DA ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, küçük Ecrin'in düşme ihtimaline karşın Altınkaya Baraj Gölü’nde, su altında arama yaptı. Ancak çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Karadaki arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.