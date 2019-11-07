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Küçük hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'da tanınmamak için kuaförde saç ve makyaj yaptıran 3 kız şüpheli, hırsızlık amacıyla girdikleri binada suçüstü yakalandı.

DHA | 07.11.2019 - 11:05..
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Adana'da artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda 6 ayrı evden toplamda 100 bin liralık altın ve para çalan hırsızların aynı suçtan çok sayıda sabıkaları bulunan F.K. (16) E.Ç. (16) ve D.Ç. (14) adlı kızlar olduğunu belirledi.

Osmaniye'den Adana gelerek, hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan 3 şüpheli, bir apartmanda suçüstü yakalandı.

Küçük hırsızlar suçüstü yakalandı

TANITMAMAK İÇİN KUAFÖRE GİDİP SAÇ VE MAKYAJ YAPTIRMIŞLAR

Binalara genelikle yangın merdivenlerinden girip, kapıları röntgen filmi ve kestikleri şampuan kutularıyla açtıkları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin, tanınmamak için kuaföre gidip, saç ve makyaj yaptırdıkları ortaya çıktı. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Küçük hırsızlar suçüstü yakalandı

Küçük hırsızlar suçüstü yakalandı

Küçük hırsızlar suçüstü yakalandı

Küçük hırsızlar suçüstü yakalandı

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