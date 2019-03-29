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Küçük kız ve dev tavşanın dostluğu

ABD’de bir anne, kızına ikinci yaş günü hediyesi olarak Alman devi olarak da bilinen Continental Devi cinsi bir tavşan hediye etti.

İHA | 29.03.2019 - 09:31..
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ABD’de Lindsay Smith isimli iki çocuk annesi bir kadın, Macy adlı kızına 2017 yılında, ikinci yaş günü hediyesi olarak bir tavşan aldı. Küçük kızın dev tavşanı ile olan ilişkisi, sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.

INSTAGRAM FENOMENLERİ

Kakao Puff isimi verilen, Alman devi olarak da bilinen Continental Devi cinsi tavşan ile Macy’nin dostluğu ise kısa sürede, sosyal medya kullanıcılarının kalbini kazandı. Bunun üzerine aile, kızı ve tavşan arasındaki ilişkiyi kayda almak için Instagram’da hesap açtı. Kısa süre içerisinde binlerce takipçiye ulaşan hesap, Macy ve Puff’un videoları ile takipçilerinin yüzünü güldürüyor.

ABD’de dev tavşan ile küçük kızın dostluğu ViDEO

Küçük kız ve dev tavşanın dostluğu

Küçük kız ve dev tavşanın dostluğu

Küçük kız ve dev tavşanın dostluğu

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