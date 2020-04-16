Burdur'un Zafer Mahallesi'nde oturan ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğü'nün e-posta adresine gönderdiği iletide dışarı çıkamadığını belirterek, kitap istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülcan'ın isteğini yerine getirmek için harekete geçti.

Küçük kızın istediği kitabı polisler getirdi VİDEO

KİTABINI TESLİM ALDI,TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler kitapçıdan satın aldıkları kitabı, Gülcan'ın evine götürerek teslim etti. Polislerin kitabı getimesiyle büyük sevinç yaşayan Gülcan Özdemir "Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" dedi.