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Küçük kızlarını kullanarak şantaj yapan aileye operasyon

Bartın’da 14 yaşındaki küçük kızlarını kullanarak ağına düşürdükleri vatandaşlardan şantaj yoluyla para toplayan aile boyu şebeke çökertildi.

İHA | 08.07.2019 - 16:09..
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Z.A. isimli şahıs Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak kendisine şantaj yapan sosyal medya aracılığı ile tanıştığı ismini Sevgi Çağlar olarak bildiği kişiye 1 yıldır belirli aralıklarla 1 milyon 287 bin 642 TL. para yolladığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışmalara başlayan Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Çağlar ismi ile sosyal medya hesabı açanın M.Ö. olduğunu tespit etti.

Küçük kızlarını kullanarak şantaj yapan aileye operasyon


"SENİ YAKALADIM"

Şüpheli şahsı gözaltına alan ekipler, yapılan sorguda büyük oyunu ortaya çıkarttı.

M.Ö.’nün maddi durumu iyi insanları belirleyerek 14 yaşındaki kızını sosyal medya aracılığı ile görüştürdüğü, fotoğraf ve görüntü elde ettiği kişilerden de, durumu sonradan öğrenmiş gibi yaparak, “Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim” diyerek şantaj yoluyla para topladığı belirlendi.

Küçük kızlarını kullanarak şantaj yapan aileye operasyon

"TACİZ YAPILDI"

M.Ö.’nün ayrıca şantaja boyun eğmeyenleri de, “Yaşı küçük çocuğuma internet üzerinden cinsel taciz yapıldı” diye şikayet ettiği tespit edildi.

Emniyet ayrıca kontrol ettiği para trafiğinde şantaj şebekesinde M.Ö'nün kocası, erkek kardeşi, görümcesi ve kayınbiraderin de olduğunu belirledi.

Emniyet müştekiler tarafından yatırılan paraların bankadan M.Ö. ve kocası S.Ö tarafından çekildiğine ait görüntülere de ulaştı.

Küçük kızlarını kullanarak şantaj yapan aileye operasyon


9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin aynı yöntem ile Mersin'de de bir vatandaştan 518 bin TL aldığını da tespit eden Asayiş Şube ekipleri Ankara, Kayseri, ve Elazığ’da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon neticesinde M.Ö, S.Ö, D.E., E.D., F.S., F.S, C.Ç., Y.E. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda hesap cüzdanı, müştekilere ait olduğu düşünülen 79 bin TL para bilgisayarlar, flash bellek ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Küçük kızlarını kullanarak şantaj yapan aileye operasyon

Küçük kızlarını kullanarak şantaj yapan aileye operasyon

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