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Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

12 tanığın ifade değiştirerek kafaları karıştırdığı dava 10 saat sürdü.

İHA | 20.09.2019 - 20:32..
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Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davası ile ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele (UCİM) Derneği Başkanı Saadet Özkan, ailenin başta şikayetçi olmadıkları için, geri çekildikleri için, avukatları olmadığı için Leyla’nın yalnız olduğunu ifade etti.

"HATIRLAMIYORUM SÖZLERİNİ DUYUYORUZ"

Özkan, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geldi ama bir söz hakkı ya da çocuğun davaya hakim olunmadığı için davada mahkeme heyeti direniyor. Şuana kadar ifadeye giren 12 tanığın da hepsi ifadelerini değiştirdi. ‘Hatırlamıyorum’ sözlerini duyuyoruz. Mahkeme heyeti yalancı tanıklığın da ceza olduğunu iletti ama hiçbiri konuşmuyor şu anda. Biz bir karar verildiğini düşünüyoruz, o kararı uyguluyorlar.” dedi.

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

"ANNE KONUŞAMIYOR, ÇARESİZ DURUMDA"

Davaya ilişkin olarak annenin konuşamadığını ifade eden Özkan, “Anne konuşamıyor. Yani anne çok çaresiz bir durumda, biz annenin gözyaşlarını görüyoruz. Şuanda Allah’tan medet umuyor. Dua okuyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye. Bu ülkenin adaleti, hakimleri, yargıçları var. Bizde UCİM olarak buradayız. Ağrı Barosu’nun müdahilliği kabul edildi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kabul edildi. Sanık avukatları bizlerin müdahilliğinin kabul edilmemesi taleplerini ilettiler. Biz sözleşmelere, protokollere imza atmış bir ülkeyiz. Bugün bu çocuğun yararı için buradayız. Bugün Leyla aramızda yok ama bu çok emsal bir durum. Türkiye’deki birçok çocuğun sesi. Hepsi sustular, hiçbiri konuşmadılar. Biz diyoruz ya ‘Konuşmayan dilsiz şeytandır’, herkes konuşsun. Bu çocuğun ahı yerde kalmaz” diye konuştu.

Annenin ifadesinde yapanlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Özkan, “Konuşamıyor, çünkü şöyle bir kelime söyledi, ’6 çocuğum var, konuşamıyorum.’ Hakimin söylediği ise ’Hiç yerde çocuğun gitti lütfen konuş’ dedi, anne ise ’Nasıl konuşayım, 6 çocuğum var’ dedi. Anaların ahı çıkar. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz, bu davanın her celsesinde burada olacağız” ifadelerini kullandı.

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

AMCASI TUTUKLANDI

Öte yandan 10 saat süren duruşma sonunda amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

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