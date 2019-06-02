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Küçük Menderes siyaha büründü

İzmir’de Bozdağlar’dan doğup Selçuk’ta denize kavuşan Küçük Menderes Nehri, geçtiği bölgede tehlike saçıyor.

İHA | 02.06.2019 - 12:13..
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Bir zamanlar içerisinde çay balıklarının yüzdüğü, berrak sularıyla Küçük Menderes Ovası’na bereket saçan Küçük Menderes Nehri, son yıllarda sadece kirlilikle anılıyor.

Bölgedeki beş ilçenin dördünün merkezinde, bazı işletmelerde atık arıtma tesisleri olmasına karşın diğer mahallelerin, endüstri tesislerinin, mandıraların ve zeytinyağı fabrikalarının atıklarının kontrolsüzce bırakıldığı Küçük Menderes Nehri, hayat değil adeta ölüm saçıyor.

Küçük Menderes siyaha büründü

KAPIDAKİ TEHLİKE

Tüm bu yüklü kirliliğe rağmen buradan alınan sularla tarım yapılması da hem çevre hem de sağlık felaketi olarak, kapıdaki tehlikeye işaret ediyor.

Tire’nin Doyranlı ile Gökçen Mahallesi'nin ova kesimleri arasında köprü olmayışı nedeniyle araçların, mikrop saçan nehir yatağından geçmek zorunda kalmaları da tehlikelere farklı bir boyut kazandırıyor.

Küçük Menderes siyaha büründü

PAZARTESİ - SALI GÜNLERİ SU ZİFTLEŞİYOR

Küçük Menderes Nehri’nin kirlilikten başka bir şey taşımadığını ifade eden bölge üreticilerinden Muzaffer Özdemir, “Şu anda gördüğünüz bu su, Ödemiş’te arıtma olmasına rağmen böyle kapkara akıyor. Eğer ki bu bir arıtılmış su olarak görüyorsanız amenna ama görüldüğü gibi su kapkara, adeta petrol gibi. Özellikle hafta sonu dönüşlerinde, pazartesi-salı buraya geldiğinizde buradaki su daha da ziftleşmiş halde akıyor. Arıtma böyle mi çalışıyor bilemiyorum." dedi.

Küçük Menderes siyaha büründü

KIŞIN FARK EDİLMİYOR

Kış döneminde su yükselince bu kirliliğin anlaşılmadığını belirten İyim, "Biz köprü istiyoruz ama burada asıl mesele bu çevre felaketi. Ödemiş’te, Kiraz’da arıtma tesisleri var ama bu su nasıl böyle geliyor araştırmak lazım. Kapkara akıyor. İçerisinde kimyasallar, metaller var. Bilinçsiz kimi üreticiler bu suyla tarla suluyor, maalesef insanlarımız bu suyla yetişen yiyecekleri yiyor. Çevre sağlığı için yetkililerimizi buradaki vaziyeti görmeye davet ediyoruz.” dedi.

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