Küçük Meryem'in pilotluk hayali gerçek oldu

Gaziantep'te, lösemi hastası 7 yaşındaki Meryem Özçelik, pilotluk hayalini uçak kokpitine binerek gerçekleştirdi.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 1 yıl önce lösemi teşhisi konulan ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Meryem Özçelik, pilot olmak istediğini ve bunun çocukluk hayali olduğunu doktorlara iletti.

DOKTORLAR, MİNİK MERYEMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

GAÜN Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve özel hastanenin Başhekimi Dr. Bayhan Tahmazoğlu, küçük Meryem'i Gaziantep Havalimanı'na götürdü.

Kapıda çiçeklerle karşılanan küçük Meryem, pilot kıyafeti giydikten sonra yetkililerle birlikte hava kontrol kulesini gezdi.

Ardından uçağın kokpitine alınan ve burada bir süre pilotlarla sohbet eden Meryem'in oldukça keyifli olduğu görüldü.