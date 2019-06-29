Manisa’nın Kula ilçesindeki Egemen kavşağında 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, bisikletiyle Uşak istikametine seyir halindeyken, önce bir tırın önünden kıl payı kurtuldu. Sarıtaş daha sonra kavşağa ters istikametten girmesinin ardından, İzmir istikametine seyir halinde olan Osman T. idaresindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrularak ağır yaralanan küçük çocuk, yoldan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Nejdet bisikleti ile ölüme gitti VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan elim kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında küçük çocuğun Uşak istikametine seyreden iki tırın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görülüyor.