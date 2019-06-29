taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Küçük Nejdet bisikleti ile ölüme gitti

Manisa'da kullandığı bisikletin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş'ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 29.06.2019 - 17:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Kula ilçesindeki Egemen kavşağında 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, bisikletiyle Uşak istikametine seyir halindeyken, önce bir tırın önünden kıl payı kurtuldu. Sarıtaş daha sonra kavşağa ters istikametten girmesinin ardından, İzmir istikametine seyir halinde olan Osman T. idaresindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

Küçük Nejdet bisikleti ile ölüme gitti

KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrularak ağır yaralanan küçük çocuk, yoldan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Nejdet bisikleti ile ölüme gitti VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan elim kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında küçük çocuğun Uşak istikametine seyreden iki tırın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görülüyor.

Küçük Nejdet bisikleti ile ölüme gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

283
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

450
Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması

276
Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin etkinliğinde

237
Kredi kartı faizleri indirildi

Kredi kartı faizleri indirildi

92
Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

868
Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

480
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir