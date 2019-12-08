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Küçük Suriyeli kızları taciz eden sapığı polis yakaladı

Taksim'de Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulunan yabancı uyruklu sapık, gözaltına alındı.

İHA | 08.12.2019 - 11:43..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Gezi Parkı'nda Pakistan uyruklu S.S., bir süre takip ettiği Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulundu.

Küçük kızlar korkarak, olay yerinden uzaklaştı ve durumu abilerine anlattı.

GÜVEN TİMLERİ HEMEN YAKALADI

Bunun üzerine çocuklar, Taksim’deki güvenlik noktasına koşarak güven timlerinden yardım istedi. Yaşları küçük kızların ve kardeşlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şahsı yakaladı ve gözaltına aldı. Zanlı Taksim Polis Merkezine götürdü.

Küçük Suriyeli kızları taciz eden sapığı polis yakaladı

"KIZLARA GEL GEL DİYORDU"

Olayı anlatan kız çocuklarını abileri, “Bizden çakmak istedi, biz de 'yok' dedik. Sonra biz oturuyorduk, kızlara 'gel gel' diyordu. Biz sonra kızları bir yere saldık, takip etti. Biz de hemen güvenlik abilere söyledik.” dedi.

Küçük Suriyeli kızları taciz eden sapığı polis yakaladı

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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