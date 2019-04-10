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Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük çocuğun polis babasının gününü kutlarken sarf ettiği “Uyumadan, sütümü içmeden gel” sözleri, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

İHA | 10.04.2019 - 19:22..
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Mardin’de Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen gösteri ve çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Törene, emniyet müdür yardımcıları, polisler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Hükümet Konağı’nda Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Etkinlikte motosikletli yunus timlerinin Türk bayraklı gösterisi, bomba ve narkotik eğitimli köpeklerin şovu, polis teşkilatı mensuplarının araç korteji oluşturdu. Trafik polisleri de araçları ceza ve uyarı için değil sürücülere çiçek vermek için durdurdu.

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

KÜÇÜK YUSUF BABASINI DUYGULANDIRDI

Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polis timi ve dedektör köpekler gösteri sundu. Gösteride yunus polislerin motosikletleri ile oynayan 4 buçuk yaşındaki Yusuf Ethem, yunus polisi olan babasını ve tüm polisleri çok sevdiğini belirterek, gece babasını geç karşıladığını söyledi. Ethem, “Babam sütümüzü içelim yatmadan önce gelsin istiyorum. Babam biz uyuduğumuz zaman geliyor, sonra kalkıyoruz istediklerimizi söylüyoruz, babam sonra işe gidiyor, akşam oluyor birazcık bekliyoruz, sütlerimiz içiyoruz yatıyoruz.”ifadelerini kullandı.

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler

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