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Küçükçekmece sapığı tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 26.04.2019 - 14:16..
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SG

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi 24 Nisan akşamı evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2’si Türk 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışması ile yakalanan Pakistan uyruklu M.V. bugün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Küçükçekmece Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece’de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır." denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca açıklamada, "Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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