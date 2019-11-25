Küçükçekmece'de aldatma olayı kanlı bitti

İstanbul Küçükçekmece'de, Hüseyin K. evde karısını başka bir adamla yakaladı. Dolapta saklanan adamı döven Hüseyin K., karısıyla adamı bir odaya kilitleyip akrabalarına haber vermeye gitti.

O sırada kilitlendikleri odanın balkonundan düşen kadın ve adam hayatını kaybetti.

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ERKEK MONTU BULUP ADAMI ARAMAYA BAŞLADI

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında yaşayan Hüseyin K. eve geldiğinde karısı Zeynep K.’nin hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra evde bir erkek montu gören Hüseyin K., evin içinde adamı aramaya başladı.

ADAMI DÖVÜP ODAYA KİLİTLEDİ

Aykut D.'yi dolapta saklanırken bulan Hüseyin K., adamı öldüresiye dövdü. Karısını ve Aykut D.'yi bir odaya kilitleyen Hüseyin K., akrabalarını arayarak durumu anlattı.

KADIN OLAY YERİNDE ADAM HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada odada kilitli olan Zeynep K. ve Aykut D. 5'inci kattan düştü. Zeynep K. olay yerinde hayatını kaybederken, Aykut D. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aykut D.'yi hastaneye kaldırdı. Aykut D. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve bina çevresinde incelemelerde bulundu. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olay hakkında inceleme başlatan ekipler, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

''İNTİHAR ETTİLER''

Hüseyin K., polis ekiplerine verdiği ifadede Aykut D.’nin montunu gördüğünü ve Aykut D. ile boğuştuğunu, daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.’yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini söyledi. Hüseyin K., dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında Zeynep K. ve Aykut D.’nin balkonda saklandıklarını, ardından şahısların atladıklarını ifade etti.