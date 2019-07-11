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Küçükçekmece'de bir evde ceset bulundu

Bir evden kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

DHA | 11.07.2019 - 05:42..
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İstanbul Küçükçekmece'de bir evdeki kötü kokular mahalle sakinlerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kokuların geldiği eve girmek için AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri ile içeri giren polis ekipleri salonda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Küçükçekmece'de bir evde ceset bulundu

BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Polis ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda ölen kişinin Hüsamettin İlkkuş (68) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonucu evde tek yaşayan İlkkuş'un birkaç gün önce öldüğü üzerinde durduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlkkuş'un cansız bedeni AFAD ekiplerinin de yardımıyla evden çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de bir evde ceset bulundu

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