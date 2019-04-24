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Küçükçekmece'de çocuk istismarı iddiası

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin çocuğa istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü.

İHA | 24.04.2019 - 03:31..
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Kanarya Mahallesi’nde bir kişinin küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.

Küçükçekmece'de çocuk istismarı iddiası

KÜÇÜK ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuğun yakınlarınca hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece'de çocuk istismarı iddiası

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