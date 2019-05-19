Küçükçekmece'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 02.00 sularında Küçükçekmece Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli yönüne seyir halinde olan Süleyman A. idaresindeki cip, kontrolden çıktıktan sonra orta refüjdeki elektrik direğine ardından karşı şeritten gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Süleyman A’nın kullandığı cipte bulunan 1’i kız çocuk 2 kişi, karşı şeritten otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Süleyman A., ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE TEKRAR AÇILDI

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yola düşen elektrik direğini kaldırdı, ardından kafa kafaya giren otomobilleri ayırdı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda temizlik çalışması yapıldı, ardından bir süre kapalı olan yol trafiğe tekrar açıldı.