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Küçükçekmece’de istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü

Bir siteye ait istinat duvarı yağışın da etkisiyle kaldırımla birlikte aşağıya yığıldı.

İHA | 14.04.2019 - 11:41..
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Olay saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir siteye ait istinat duvarında bir süre önce belediye ekipleri tarafından onarım çalışmasına başlanıldı.

Çalışmaların sürdüğü sırada yağışlı havanında etkisiyle duvar sitenin iç tarafına kaldırımla birlikte çöktü.

Küçükçekmece’de istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü

ÖNLEM İÇİN AKIMI KESTİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine zabıta, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direği ve trafik ışıklarının elektrik akımını kesti. Ekiplerin yol ve bina çevresinde çalışmaları sürerken 20 Temmuz Caddesinin bir kısmı tedbir amaçlı 1 şeridi araç trafiğine kapatıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’de istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü

Apartman sakini Hasan Boztaş, “Sabah saatlerinde yaklaşık 10 dakika önce bir ses duyduk, dışarı çıkıp buraya geldik sonuç böyle işte. Allah’tan duvarın dibinde araba yoktu. Çevrede de kimse yoktu o yüzden can kaybı olmadı. Zaten sıkıntılı bir duvarımız vardı, belediye ekiplerine bildirmiştik. Çöktü, çöktükten sonra da böyle oldu” dedi.

Küçükçekmece’de istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü

Küçükçekmece’de istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü

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