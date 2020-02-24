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Küçükçekmece'de, kadın kocasını bıçakla yaraladı

Bir kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada, kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.

İHA | 24.02.2020 - 09:12..
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Hamdiye K. ile kocası Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşünce, Hamdiye K. mutfağa giderek aldığı bıçakla kocasını yaraladı.

BIÇAKLANAN KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Evde meydana gelen bıçaklama sonrası bağrışmaları duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kemal K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de, kadın kocasını bıçakla yaraladı

SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, evde bulunan Hamdiye K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hamidiye K., gözaltına alındığı sırada yanındaki küçük kızını da alarak polis otosuna bindi.

Öte yandan, komşular, evli çiftin her gün kavga ettiğini belirtti.

Küçükçekmece'de, kadın kocasını bıçakla yaraladı

Küçükçekmece'de, kadın kocasını bıçakla yaraladı

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