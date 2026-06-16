Küçükçekmece'de kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Dün saat 09.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 EED 092 plakalı hafriyat kamyonu ile 34 GVM 240 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İKİ SÜRÜCÜ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Ağır yaralandığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsü ile kamyon şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, araçların kafa kafaya çarpışması net şekilde görülürken, kaza sonrası yaşanan panik anları ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

TRAFİKTE GÜVENLİK UYARISI

Yaşanan kaza, şehir içi trafikte dikkatsizlik ve kontrolsüz hızın yol açabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücülerin özellikle dar ve yoğun yollarda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.