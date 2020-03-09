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Küçükçekmece'de komşuların park kavgası

İki komşu arasında çıkan park kavgasına diğer komşu balkondan atlayarak dahil oldu.

İHA | 09.03.2020 - 09:23..
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İstanbul Küçükçekmece' de evinden çıkmak isteyen bir kişi, komşusunun park ettiği araç yüzünden zor durumda kaldı.

Komşusuna ulaşan vatandaş, aracını çekmesini isterken, kili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Küçükçekmece’de park kavgası

BALKONDAN ATLADI, KAVGAYA KARIŞTI

Akrabalarını alıp olay yerine gelen komşusunu gören şahıs ise sinirlerine hakim olamayarak birinci kattaki evin balkonundan atlayarak, komşusuna tekme tokat saldırdı.

İkilinin kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Küçükçekmece'de komşuların park kavgası

İKİ GRUP GÖZALTINA ALINDI

Kavgayı gören mahalleli olayı polis ekiplerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine gelerek iki grubu gözaltına alınırken, birbirinden şikayetçi olan aileler karakola götürülerek ifadeleri alındı.

Küçükçekmece'de komşuların park kavgası

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