Küçükçekmece'de korkak hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

14 Temmuz tarihinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, ticari araçla sokaktaki tekstil atölyesine geldi. Maskeli şüpheliler, aracı geri geri atölye kapısına dayadıktan sonra, kapıyı açmak için zorlamaya başladılar.

KAPIYI KIRMAK İÇİN ZORLADILAR

Bir süre kapıyı zorlayarak içeri girmek isteyen hırsızlar, kapıyı açamayınca camı kırmak istedi. Burada da başarılı olamayan hırsızlar, bu kez de yan taraftaki deponun kapısını kırmak için zorladı.

KORKAN HIRSIZLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Deponun kapısını zorlayan hırsızlar, kapıyı kırmayı başardı. Ancak hırsızlar tam içeri girdiği sırada, iş yerinin alarmı çalmaya başladı. Paniğe kapılan maskeli hırsızlar, hızla aracın kapısını kapatarak, bir şey çalmadan olay yerinden kaçtı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

HER GÜN HIRSIZLIK OLAYI OLUYOR

İş yeri ortaklarından Selman Ece, “Gündüz hırsızlar geliyorlar. Beyaz bir minibüsle geliyorlar. Kapıyı kıramayınca camı kırmışlar. Daha sonra depoya girmeye çalışmışlar. Alarm devreye girmiş. Alarm devreye girince komşumuz bize haber verdi. Bu mahallede her gün hırsızlık olayları oluyor.” dedi.

KAPI KIRILMIŞ

Deponun sahibi Emre Yavuz ise, “Hırsızlar önce atölyeyi basmış. Kapıyı kıramayınca bizim yan taraftaki depoya gelmişler. Alarm sistemi devreye girince hırsızlar hemen kaçmış. Kapımız kırılmış.” ifadelerini kullandı.